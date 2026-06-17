Фото: поліція

Трагічна подія сталася 15 червня близько 15:45 в селі Ташань у Бориспільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В господарській споруді на території приватного домоволодіння стався вибух трьох газових балонів, внаслідок чого виникла пожежа.

На місце прибули рятувальники та поліція. Під час ліквідації займання виявили тіло 84-річного власника будинку.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху балонів.

Нагадаємо, 11 червня у Броварах на Київщині сталася пожежа у будинку. Загинув 66-річний господар.