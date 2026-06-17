На Київщині вибухнули три газові балони: загинув чоловік
Трагічна подія сталася 15 червня близько 15:45 в селі Ташань у Бориспільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
В господарській споруді на території приватного домоволодіння стався вибух трьох газових балонів, внаслідок чого виникла пожежа.
На місце прибули рятувальники та поліція. Під час ліквідації займання виявили тіло 84-річного власника будинку.
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху балонів.
Нагадаємо, 11 червня у Броварах на Київщині сталася пожежа у будинку. Загинув 66-річний господар.
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