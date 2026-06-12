Над Білою Церквою пройшовся смерч
У Київській області помітили смерч. Такі кадри публікують у соцмережах жителі Білої Церкви
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, передає RegioNews.
На кадрах, які місцеві жителі публікують у соцмережах, можна побачити смерч. Потужний вихор опускається до землі у виді воронки. Кадри були зроблені у Білій Церкві 12 червня.
Слід зазначити, що смерч є стримким повітряним вихром зі швидкістю вітру понад 33 м/с, який утворюється в кучево-дощовій (грозовій) хмарі.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі через негоду пошкоджень зазнала покрівля обласної філармонії.
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