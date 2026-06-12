Над Білою Церквою пройшовся смерч

Фото з відкритих джерел

У Київській області помітили смерч. Такі кадри публікують у соцмережах жителі Білої Церкви

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах, передає RegioNews.

На кадрах, які місцеві жителі публікують у соцмережах, можна побачити смерч. Потужний вихор опускається до землі у виді воронки. Кадри були зроблені у Білій Церкві 12 червня.

Слід зазначити, що смерч є стримким повітряним вихром зі швидкістю вітру понад 33 м/с, який утворюється в кучево-дощовій (грозовій) хмарі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі через негоду пошкоджень зазнала покрівля обласної філармонії.