Налоговик с Киевщины требовал взятку с предпринимателя за решение "вопроса"

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Сотруднику Государственной налоговой службы в Киевской области сообщили по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений его руководством о несоздании препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятия

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Установлено, что в ГУ ГНС в Киевской области за консультацией обратился представитель юридического лица о порядке продления срока действия разрешительной документации на продажу отдельных видов продукции.

Во время предоставления консультации 38-летний налоговик сообщил, что возможность продления разрешительной документации отсутствует, однако за денежное вознаграждение он может решить "вопрос" с руководством ГУ ГНС в Киевской области о несоздании препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности без разрешительных документов.

Свои услуги чиновник оценил в 12 тыс. гривен в месяц.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу и получение налоговиком неправомерной выгоды за два месяца – 24 тыс. грн.

В настоящее время ему доложено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области разоблачили 36-летнюю адвокатку, которая на системной основе "помогала" мужчинам призывного возраста получить статус непригодного к военной службе – за взятки от 6000 до 7000 долларов.