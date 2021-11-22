В аэропорту "Борисполь" за три дня обнаружили 25 фейковых COVID-сертификатов
Правоохранители обнаружили 25 COVID-сертификатов с признаками подделки в аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщает прессслужба полиции Киевской области, передает RegioNews.
Так, в период с 19 по 21 ноября на территории аэропорта 25 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Как сообщалось, СБУ разоблачила крупную сеть COVID-аферистов в Киеве и двух областях.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать