В аэропорту "Борисполь" за три дня обнаружили 25 фейковых COVID-сертификатов

Фото: полиция Киевщины

Правоохранители обнаружили 25 COVID-сертификатов с признаками подделки в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщает прессслужба полиции Киевской области, передает RegioNews.

Так, в период с 19 по 21 ноября на территории аэропорта 25 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Как сообщалось, СБУ разоблачила крупную сеть COVID-аферистов в Киеве и двух областях.