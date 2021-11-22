В аеропорту "Бориспіль" за три дні виявили 25 фейкових COVID-сертифікатів
Правоохоронці виявили 25 COVID-сертифікатів з ознаками підробки в аеропорту "Бориспіль"
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.
Так, у період з 19 по 21 листопада на території аеропорту 25 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Як повідомлялося, СБУ викрила велику мережу COVID-аферистів у Києві та двох областях.
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