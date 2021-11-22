13:46  22 листопада
Карантин: в Україні послаблять обмеження в транспорті, але не для всіх
14:48  22 листопада
Вторгнення Росії в Україну: Данилов заявив про підтримку західних партнерів
11:42  22 листопада
Київ найближчим часом може вийти з "червоної" зони — Кличко
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2021, 16:17

В аеропорту "Бориспіль" за три дні виявили 25 фейкових COVID-сертифікатів

22 листопада 2021, 16:17
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Київщини
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці виявили 25 COVID-сертифікатів з ознаками підробки в аеропорту "Бориспіль"

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області, передає RegioNews.

Так, у період з 19 по 21 листопада на території аеропорту 25 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, СБУ викрила велику мережу COVID-аферистів у Києві та двох областях.

covid-сертифікат Бориспіль поліція вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Війна, мігранти і "тисяча за вакцинацію" – виклики і пріоритети осені для Зеленського
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua