Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в столице в результате российских ударов 8 сентября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Тушение пожаров существенно усложнялось из-за угрозы повторных атак: огнеборцы были вынуждены прерывать работы и переходить в укрытие.

По уточненным данным, из-за вражеских атак погибли пять человек, еще 35 граждан получили ранения разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате российских атак на Киев 8 сентября погибли пять человек, еще 26 получили ранения разной степени тяжести. Полицейские документировали последствия атак в семи районах столицы.