У Києві ліквідували всі пожежі після ворожих атак 8 вересня: кількість постраждалих зросла до 35
Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли в столиці внаслідок російських ударів 8 вересня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Гасіння пожеж суттєво ускладнювалося через загрозу повторних атак: вогнеборці були змушені переривати роботи та переходити в укриття.
За уточненими даними, через ворожі атаки загинули п'ятеро людей, ще 35 громадян дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак на Київ 8 вересня загинули п'ятеро людей, ще 26 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські документували наслідки атак у семи районах столиці.
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