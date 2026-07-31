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31 липня 2026, 08:50

"Бив зі злості": у Києві чоловіку, який завдав лікарці ВЛК 17 ударів ножем, оголосили підозру

31 липня 2026, 08:50
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Фото: прокуратура
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За скоєне чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Слідчі повідомили 31-річному киянину про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 КК України (умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку).

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин фігуранту загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як встановило слідство, 29 липня чоловіка, який перебував у розшуку за непроходження ВЛК, доставили для проходження медичного огляду до військово-лікарської комісії №1 Подільського районного у м. Києві ТЦК та СП.

Однією з останніх його мала оглянути 55-річна лікарка-хірург. За словами підозрюваного, він скаржився на зубний біль та просив відпустити його на кілька днів. Коли чоловік зрозумів, що його визнають придатним до військової служби, він дістав із сумки ніж та завдав лікарці близько 17 хаотичних ударів у груди, шию та руки. Від отриманих поранень жнка померла на місці. Зловмисника одразу затримали.

Окрім цього, в межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 367 КК України, правоохоронці встановлюють, яким чином чоловіку вдалося пройти до приміщення ВЛК із ножем.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік напав із ножем на військового ТЦК, бо не хотів мобілізації сина. Суд призначив нападнику покарання у виді трьох років обмеження волі.

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