В Киеве будут судить женщину, у которой в квартире погибла лиса

В столице сообщили о подозрении женщине из-за гибели лисы. Она содержала дикое животное в квартире

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Еще в прошлом году стражи порядка увидели видео о том, как жительница Оболонского района в своей квартире содержит диких животных. В квартире 55-летней женщины обнаружили труп черно-бурой лисы.

Экспертиза подтвердила, что дикое животное удерживали длительное время без надлежащего контроля, вакцинации, санитарных норм. Лиса скончалась после того, как получила телесные повреждения средней тяжести.

Также из этой квартиры забрали волка. Он сейчас находится в центре спасения животных.

