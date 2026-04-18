Щонайменше 5 загиблих і 10 поранених внаслідок стрілянини у Києві

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві відомо 5 загиблих та 10 поранених через стрілянину в Голосіївському районі у суботу, 18 квітня

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях. Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав, що станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Усім надається необхідна допомога. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину. В соцмережах оприлюднили відео, як чоловік з автоматом в руках бігає по вулиці і стріляє у всіх, хто трапляється йому по дорозі. Згодом він взяв людей у заручники і заховався у супермаркеті. Після цього його ліквідували спецпризначенці.