Семь лет за овощерезки и стулья для укрытий: в Киеве осудили экс-чиновницу

В Киеве суд признал виновной бывшую начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА по растрате бюджетных средств во время закупок в 2023 году

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Речь идет о приобретении товаров для школьных укрытий – в частности, стульев и овощерезок – по завышенным ценам.

Как известно, речь идет об Ольге Дроздовой.

По данным следствия, обвиняемая допустила переплаты при заключении договоров: более 460 тыс. грн – за овощерезки и почти 1,35 млн грн – за стулья.

Обвинения по делу поддерживали прокуроры Киевская городская прокуратура и Днепровская окружная прокуратура Киева, доказавшие в суде факт растраты бюджетных средств.

Суд назначил Ольге Дроздовой наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности сроком на 3 года.

Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении нанесенного ущерба.

По данным "Украинской правды", сама Дроздова находится за границей, где, по ее словам, проходит лечение, и участвовала в судебных заседаниях в режиме видеосвязи.

