Семь лет за овощерезки и стулья для укрытий: в Киеве осудили экс-чиновницу
В Киеве суд признал виновной бывшую начальницу отдела Управления образования Днепровской РГА по растрате бюджетных средств во время закупок в 2023 году
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Речь идет о приобретении товаров для школьных укрытий – в частности, стульев и овощерезок – по завышенным ценам.
Как известно, речь идет об Ольге Дроздовой.
По данным следствия, обвиняемая допустила переплаты при заключении договоров: более 460 тыс. грн – за овощерезки и почти 1,35 млн грн – за стулья.
Обвинения по делу поддерживали прокуроры Киевская городская прокуратура и Днепровская окружная прокуратура Киева, доказавшие в суде факт растраты бюджетных средств.
Суд назначил Ольге Дроздовой наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности сроком на 3 года.
Также суд удовлетворил гражданские иски о возмещении нанесенного ущерба.
По данным "Украинской правды", сама Дроздова находится за границей, где, по ее словам, проходит лечение, и участвовала в судебных заседаниях в режиме видеосвязи.
