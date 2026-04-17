Сім років за овочерізки та стільці для укриттів: у Києві засудили ексчиновницю

У Києві суд визнав винною колишню начальницю відділу Управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів під час закупівель у 2023 році

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про придбання товарів для шкільних укриттів – зокрема стільців та овочерізок – за завищеними цінами.

Як відомо, йдеться про Ольгу Дроздову.

За даними слідства, обвинувачена допустила переплати під час укладання договорів: понад 460 тис. грн – за овочерізки та майже 1,35 млн грн – за стільці.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Київська міська прокуратура та Дніпровська окружна прокуратура міста Києва, які довели в суді факт розтрати бюджетних коштів.

Суд призначив Ользі Дроздовій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати відповідні посади строком на 3 роки.

Також суд задовольнив цивільні позови щодо відшкодування завданих збитків.

За даними "Української правди", сама Дроздова перебуває за кордоном, де, за її словами, проходить лікування, та брала участь у судових засіданнях у режимі відеозв’язку.

