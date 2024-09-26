Ночная атака: в Киеве обломки дрона повредили дом и газовую трубу

фото% КГГА

В ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, предварительно Shahed

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Силы ПВО зафиксировали, что всего в направлении столицы следовали более 15 вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.

Силы обороны обезвредили около десятка российских ударных дронов.

По данным оперативного возведения, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.

Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.

Пока информации о пострадавших нет.

Напомним, россияне ночью ударили по Запорожью. Получили ранения восемь человек.