Ночная атака: в Киеве обломки дрона повредили дом и газовую трубу
В ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, предварительно Shahed
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Силы ПВО зафиксировали, что всего в направлении столицы следовали более 15 вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его происках велась в течение 5 часов.
Силы обороны обезвредили около десятка российских ударных дронов.
По данным оперативного возведения, в результате этой атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме.
Кроме того, повреждено около 20 автомобилей. Также обломки упали на территории детского сада.
Пока информации о пострадавших нет.
Напомним, россияне ночью ударили по Запорожью. Получили ранения восемь человек.