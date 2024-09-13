В Киеве карета "скорой" попала в ДТП: пострадали медики

фото: патрульная полиция Киева

Сегодня вечером, 13 сентября, автомобиль скорой помощи попал в ДТП в столице. Из-за аварии затруднено движение транспорта

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

"В связи с ДТП на перекрестке улиц Луговой и Семьи Кульженко движение транспорта осложнено. Учтите эту информацию во время планирования маршрута своей поездки!", — проинформировали патрульные.

На опубликованном фото видно, что "скорая" перевернулась на бок.

По информации телеканала "Киев24", в аварии пострадали находившиеся в автомобиле врач и фельдшер. В "скорой" также был пациент, он не травмировался.

Напомним, 12 сентября в Голосеевском районе Киева легковой автомобиль провалился под асфальт. Это произошло из-за утечки на водопроводной магистрали, проходящей под дорогой.