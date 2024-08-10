В Киеве будут судить парня, который продал свою Audi, а через несколько дней угнал ее
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении парня, который угнал свой бывший автомобиль
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Фигуранта будут судить по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, происшествие случилось весной этого года. 23-летний житель Киевщины продал машину, а когда узнал, что ее хозяин вновь выставил на продажу, решил вернуть себе. Пока киевлянин общался с потенциальными покупателями, парень сел в легковушку и уехал.
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