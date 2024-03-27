Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве: выявили ряд проблем

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует RegioNews.

"Во исполнение решений СНБО и приказа Минздрава от 1 марта 2024 года №354 была проверена работа 10 внештатных военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в городе Киеве", - говорится в сообщении.

В ходе проверки был выявлен ряд вопросов, которые необходимо проработать для усовершенствования работы ВВК:

очереди военнообязанных. В части ВВК организована запись только на первый визит, далее управление очередью в заведении осуществляется в порядке живой очереди, хаотично;

график работы комиссий не является оптимальным – в основном с 8.00-9.00 до 14.30-16.00 в будни;

случаи направления на дообследование, которые выдает врач, решая это единолично, без согласования с председателем ВВК;

трудности у врачей, недавно работающих в составе ВВК, с установлением определенных военнообязанных диагнозов;

за неимением опыта членов комиссии случаются недостатки в ведении документации; бывают случаи, когда в экспертных документах указываются клинические диагнозы, а не экспертные;

остается большое количество бумажных документов с переносом одинаковых сведений из документа в документ;

выявлены несоответствия норм работы специалистов: одновременно осуществляется осмотр военнообязанных в совместном кабинете (хирург, дерматолог, офтальмолог);

во многих комиссиях проводится одновременно осмотр приписчиков и военнообязанных, что приводит к дополнительной нагрузке.

После проверки Киевская военная администрация совместно с ТЦК должна провести оценку нагрузки на работу ВВК и при необходимости определить дополнительные учреждения здравоохранения для проведения медицинских осмотров военнообязанных или продолжения графиков работы ВВК.

Напомним, Министерство здравоохранения создало рабочую группу для проверки работы военно-врачебных комиссий в Киеве.