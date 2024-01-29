В Киеве задержали мужчину, который получил по почте полкило наркотиков в чайнике

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Киевлянин по почтомату получал амфетамин, с целью его дальнейшего сбыта. Оперативники полиции Киева задержали наркоторговца "на горячем"

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

28-летний местный житель занимался распространением психотропных веществ. Установлено, что нарушитель с помощью сервиса почтовых отправлений получил посылку с электрическим чайником, внутри которого находился сверток с амфетамином, весом 500 граммов.

Полицейские задержали киевлянина и удалили запрещенные вещества. Кроме этого, по месту жительства фигуранта, во время неотложных следственных действий следователи обнаружили средства для фасовки, мобильный телефон и сим-карты.

Известно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Нарушителю грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области правоохранители разоблачили преступную организацию, 6 участников которой изготовляли и распространяли наркотики в Украине и за ее пределами.