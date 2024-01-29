В Киев прибыли инспекторы от Минобороны США

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В Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США в понедельник, 29 января. Они будут проверять предоставленную Украине американскую помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Совет снова приветствовать в Киеве трех Генеральных инспекторов из Министерства обороны, Государственного департамента и USAID", - написала Бринк.

Посол отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США.

Напомним, во время массированной ракетной атаки на Киев утром 2 января обломки сбитой ракеты упали в Шевченковском районе столицы недалеко от посольства США.