В Киев прибыли инспекторы от Минобороны США
В Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США в понедельник, 29 января. Они будут проверять предоставленную Украине американскую помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Совет снова приветствовать в Киеве трех Генеральных инспекторов из Министерства обороны, Государственного департамента и USAID", - написала Бринк.
Посол отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США.
Напомним, во время массированной ракетной атаки на Киев утром 2 января обломки сбитой ракеты упали в Шевченковском районе столицы недалеко от посольства США.