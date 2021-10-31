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31 октября 2021, 21:28 1745

На рынке столицы начали продавать мясо "для Тищенко"

31 октября 2021, 21:28 1745
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Фото из открытых источников
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На столичном паблике в соцсети Instagram появилось фото из мясного отдела одного из рынков Киева, где продавец выложил на прилавке специальное предложение для народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко

На опубликованном снимке видно, что мясо "для Тищенко" - это мясные обрезки с пленкой и жилами, которые обычно покупают для домашних животных, пишет RegioNews.

Очевидно, продавец решил потроллить "слугу народа" и показать, какого сорта мясо можно купить на рынке за 20 грн.

” На рынках Украины начали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", - подписано эту фотографию.

Напомним, ранее Николай Тищенко в комментарии журналистам заявил, что он покупает гречку по 12 гривен за килограмм, сало и говядину – по 50, а порой находит даже по 20 гривен.

рынок Николай Тищенко Столица

 
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