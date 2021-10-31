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31 жовтня 2021, 21:28 3

На ринку столиці почали продавати м'ясо "для Тищенка"

31 жовтня 2021, 21:28 3
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Фото з відкритих джерел
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На столичному пабліку в соцмережі Instagram з’явилося фото із м’ясного відділу одного із ринків Києва, де продавець виклав на прилавку спеціальну пропозицію для народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка

На опублікованому знімку видно, що м’ясо "для Тищенка” – це м’ясні обрізки з плівкою та жилами, які зазвичай купують для домашніх тварин, пише RegioNews.

Очевидно, продавець вирішив потролити "слугу народу” та показати, якого гатунку м’ясо можна купити на ринку за 20 грн.

"На ринках України почали з'являтися спеціальні пропозиції для Колі Тищенка”, - підписано цю фотографію.

Нагадаємо, раніше Микола Тищенко в коментарі журналістам заявив, що він купує гречку по 12 гривень за кілограм, сало і яловичину – по 50, а часом знаходить навіть по 20 гривень.

ринок Микола Тищенко Столиця

 
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