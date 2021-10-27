В Киеве отложили масштабный ремонт Южного моста

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В Киеве на следующий год перенесли масштабный ремонт Южного моста в сторону левого берега. По словам дорожников, это делается по просьбе общественности

Ремонтные работы планировали проводить со 2 октября до 15 декабря. Дорожники еще в прошлую пятницу должны были начать замену деформационных швов на эстакаде моста. Однако ремонтники не вышли на переправу, пишет RegioNews со ссылкой на Сегодня

Как пояснили в КК "Киевавтодор", проведение масштабного ремонта перенесли из-за просьбы общественности, чтобы не ограничивать движение транспорта на переправе и не создавать огромных пробок. Также синоптики сообщают об ухудшении погодных условий, что не будет способствовать ремонту.

"Замена деформационных швов на эстакаде Южного моста перенесена на апрель 2022 года. Это необходимо для качественного выполнения ремонтных работ", - сообщили дорожники.

Чтобы заменить один шов, полностью разбирается половина эстакады. Новый деформационный шов фактически вваривают в конструкцию моста.

Столичные дороники добавили, что ремонтные работы под эстакадой начались еще в начале августа и продолжаются до сих пор. С помощью автоподъемников ремонтники отбивают старый защитный слой бетона, армируют его заново. Работы ведутся на нескольких опорах эстакады.

Подрядчик должен заменить 18 деформационных швов на эстакаде Южного моста. Их изготовили на предприятии в Германии и уже начали доставлять в Киев.

Всего на Южном мосту 46 деформационных швов, 28 из них уже заменили. Осталось еще 18. Их будут менять в следующем году. И есть надежда, что заменят все восемнадцать, а не только шесть, как планировалось ранее.

Напомним, в конце августа в Киеве частично закрыли на ремонт Южный мост. На переправе меняли деформационные швы, ремонтировали дорожное покрытие, а также заменяли гидроизоляцию. Работы проводили в направлении правого берега.

Масштабный ремонт должен был продлиться до 1 октября, однако работы выполнили ранее и мост полностью открыли для автотранспорта.