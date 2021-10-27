У Києві відклали масштабний ремонт Південного мосту

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У Києві на наступний рік перенесли масштабний ремонт Південного мосту в бік лівого берега. За словами дорожників цез роблено на прохання громадськості

Ремонтні роботи планували проводити з 2 жовтня до 15 грудня. Дорожники ще минулої п'ятниці мали почати заміну деформаційних швів на естакаді моста. Однак ремонтники не вийшли на переправу, пише RegioNews з посиланням на Сьогодні

Як пояснили у КК "Київавтодор", проведення масштабного ремонту перенесли через прохання громадськості, щоб не обмежувати рух транспорту на переправі і не створювати величезних заторів. Також синоптики повідомляють про погіршення погодних умов, що не сприятиме ремонту.

"Заміну деформаційних швів на естакаді Південного мосту перенесено на квітень 2022 року. Це необхідно для якісного виконання ремонтних робіт", – повідомили дорожники.

Щоб замінити один шов, повністю розбирається половина естакади. Новий деформаційний шов фактично вварюють в конструкцію мосту.

Столичні дороники додали, що ремонтні роботи під естакадою почалися ще на початку серпня і тривають досі. За допомогою автопідйомників ремонтники відбивають старий захисний шар бетону, армують його заново. Роботи ведуться на кількох опорах естакади.

Підрядник повинен замінити 18 деформаційних швів на естакаді Південного мосту. Їх виготовили на підприємстві в Німеччині і вже почали доставляти до Києва.

Всього на Південному мосту 46 деформаційних швів, 28 із них вже замінили. Залишилося ще 18. Їх мінятимуть в наступному році. І є надія, що замінять всі вісімнадцять, а не тільки шість, як планувалося раніше.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві частково закрили на ремонт Південний міст. На переправі міняли деформаційні шви, ремонтували дорожнє покриття, а також замінювали гідроізоляцію. Роботи проводили в напрямку правого берега.

Масштабний ремонт мав тривати до 1 жовтня, однак роботи виконали раніше і міст повністю відкрили для автотранспорту.