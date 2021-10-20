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20 октября 2021, 18:07 30

В Центрах предоставления админуслуг столицы начали прививать от коронавируса

20 октября 2021, 18:07 30
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Фото: Рixabay
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Пункты прививки от COVID-19 уже работают в Центрах предоставления административных услуг почти в каждом районе столицы

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов, пишет RegioNews.

"В рамках комплексной программы противодействия распространению COVID-19 точки вакцинации для киевлян открываются в общественных заведениях Киева. С начала октября жители города могут вакцинироваться в удобном им районном ЦПАУ. На сегодня в ЦПАУ столицы провакцинировано уже 1100 киевлян", – отметил Усов.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что пункты вакцинации открыты в центрах Дарницкого, Голосеевского, Деснянского, Печерского, Святошинского, Оболонского и Соломенского районов.

По его словам, для желающих привиться доступны вакцины: AstraZeneca (Covishield, SKBio); CoronaVac/Sinovac Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Напомним, с 5 октября Киевская администрация усилила карантинные мероприятия в столице – начиная с 5 октября посетителей в госадминистрациях, Центрах предоставления административных услуг, на предприятиях и в организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

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