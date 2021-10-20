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20 жовтня 2021, 18:07 28

У ЦНАПах столиці почали робили щеплення від коронавірусу

20 жовтня 2021, 18:07 28
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Фото: Рixabay
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Пункти щеплення від COVID-19 вже працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі столиці

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, пише RegioNews.

"У рамках комплексної програми протидії поширенню COVID-19 точки вакцинації для киян відкриваються у громадських закладах Києва. З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі. На сьогодні у ЦНАПах столиці провакциновано вже 1100 киян", – зазначив Усов.

Заступник голови КМДА повідомив, що пункти вакцинації відкрито у центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.

За його словами, для охочих щепитися доступні вакцини: AstraZeneca (Covishield, SKBio); CoronaVac/Sinovac Biotech; Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Нагадаємо, з 5 жовтня Київська адміністрація посилила карантинні заходи у столиці – починаючи з 5 жовтня відвідувачів у держадміністраціях, Центрах надання адміністративних послуг, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту.

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