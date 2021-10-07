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07 октября 2021, 15:17 3

Детский самокат "остановил" красную ветку столичного метро

07 октября 2021, 15:17 3
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из открытых источников
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Падение багажа на пути стало сегодня причиной остановки красной линии. Происшествие случилось на станции"Театральная"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу столичной подземки.

Отмечается, что во время ожидания поезда пассажиры уронили детский самокат.

Чтобы достать вещь и обеспечить движение поездов, было необходимо отключить напряжение на контактном рельсе, а соответственно - остановить линию.

В метрополитене призвали пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном, в частности не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень.

"Также напоминаем, что багаж до 120 сантиметров по сумме размеров перевозится бесплатно. Вещи, больше указанной нормы, оплачиваются по цене разовой поездки, кроме определенных правилами исключений. Багаж более 200 сантиметров по сумме размеров перевозить запрещено", - отмечается в сообщении/

метро пассажир самокат станция

 
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