Дитячий самокат "зупинив" червону гілку столичного метро

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Падіння багажу на колії стало сьогодні причиною зупинки червоної лінії. Подія трапилася на станції "Театральна"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресcлужбу столичної підземки.

Зазначається, що під час очікування поїзда пасажири впустили дитячий самокат.

Щоб дістати річ та забезпечити рух поїздів, було необхідно відключити напругу на контактній рейці, а відповідно - зупинити лінію.

У метрополітені закликали пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном, зокрема не заходити за обмежувальну лінію та триматися за поручень.

"Також нагадуємо, що багаж до 120 сантиметрів за сумою розмірів перевозиться безкоштовно. Речі, що більше зазначеної норми, оплачуються за ціною разової поїздки, крім визначених правилами винятків. Багаж більше 200 сантиметрів за сумою розмірів перевозити заборонено", - зазначається у повідомлені/