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03 вересня 2021, 21:03 13

У КМДА просять державу допомогти з реконструкцією мосту Патона

03 вересня 2021, 21:03 13
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Фото з відкритих джерел
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Київ подав понад 20 інфраструктурних проєктів для можливої реалізації у рамках програми Президента України "Велике будівництво у столиці у 2022 році серед яких добудова станції метро «Львівська брама» та реконструкція мосту Патона

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на Facebook заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника

"Мова йде про кілька об’єктів транспортної інфраструктури, соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, культурної спадщини та культури, об’єктів реставрації. Зокрема, йдеться про Будинок вчителя, міст ім. Патона, кінотеатр "Київська Русь", будівництво станційного комплексу "Львівська брама" та інші важливі об’єкти", - зазначив заступник Кличка

Він висловив сподівання "на плідну співпрацю в рамках запропонованих проєктів".

Будівництво станції "Львівська брама", як відомо, тривалий час заморожене через відсутність домовленостей з побудови виходів.

У вересні 2020 року стало відомо, що міст Патона буде закрито на реконструкцію на 5 років.

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