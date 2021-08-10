На въездах в Киев установили бронетехнику и блокпосты

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На некоторых въездах в Киев установлены блокпосты с привлечением бронетехники. Это является частью активной фазы командно-штабных учений, в которых вовлечены подразделения ВСУ и Нацгвардии

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В рамках учений предусмотрено проведение боевых задач, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице.

Отмечается, что учения продлятся до 13 августа. Они проводятся с целью реализации государственной политики, которая направлена на безопасность и защиту населения и территорий Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит беспрецедентные меры безопасности на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины.