На въездах в Киев установили бронетехнику и блокпосты
На некоторых въездах в Киев установлены блокпосты с привлечением бронетехники. Это является частью активной фазы командно-штабных учений, в которых вовлечены подразделения ВСУ и Нацгвардии
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В рамках учений предусмотрено проведение боевых задач, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице.
Отмечается, что учения продлятся до 13 августа. Они проводятся с целью реализации государственной политики, которая направлена на безопасность и защиту населения и территорий Украины.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит беспрецедентные меры безопасности на празднование 30-й годовщины Дня Независимости Украины.