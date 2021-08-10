На в'їздах до Києва встановили бронетехніку та блокпости

Фото: mvs.gov.ua

На деяких в'їздах до Києва встановлено блокпости із залученням бронетехніки. Це є частиною активної фази командно-штабних навчань, у яких залучені підрозділи ЗСУ та Нацгвардії

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МВС.

В рамках навчань передбачено проведення бойових завдань, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримку правопорядку і безпеки в столиці.

Зазначається, що навчання триватимуть до 13 серпня. Вони проводяться з метою реалізації державної політики, яка спрямована на безпеку та захист населення і територій України.

Раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ готує безпрецедентні заходи безпеки на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України.