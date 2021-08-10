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10 серпня 2021, 10:36 1665

На в'їздах до Києва встановили бронетехніку та блокпости

10 серпня 2021, 10:36 1665
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Фото: mvs.gov.ua
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На деяких в'їздах до Києва встановлено блокпости із залученням бронетехніки. Це є частиною активної фази командно-штабних навчань, у яких залучені підрозділи ЗСУ та Нацгвардії

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі МВС.

В рамках навчань передбачено проведення бойових завдань, охорону критично важливих об'єктів, забезпечення надійного функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримку правопорядку і безпеки в столиці.

Зазначається, що навчання триватимуть до 13 серпня. Вони проводяться з метою реалізації державної політики, яка спрямована на безпеку та захист населення і територій України.

Раніше повідомлялось, що Міністерство внутрішніх справ готує безпрецедентні заходи безпеки на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Київ військова техніка військові МВС блокпост

 
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