Тендер по достройке Дарницкого моста состоится в августе - Шмыгаль

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Тендер на достройку подходов к Дарницкому мосту в Киеве состоится в середине августа.

Как передает Regionews об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер – министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок и заверил, что этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен.

"Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлены торги состоятся в середине августа", - отметил глава правительства.

Во время Кабмина был утвержден порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На соответствующую программу заложено 500 млн грн.