Тендер по достройке Дарницкого моста состоится в августе - Шмыгаль
Тендер на достройку подходов к Дарницкому мосту в Киеве состоится в середине августа.
Как передает Regionews об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер – министр Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что сейчас Дарницкий мост функционирует частично, без соответствующих транспортных развязок и заверил, что этот вопрос в ближайшей перспективе будет решен.
"Тендер на строительство подходов к мостовому переходу уже объявлены торги состоятся в середине августа", - отметил глава правительства.
Во время Кабмина был утвержден порядок использования средств, предусмотренных на достройку Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода в Киеве. На соответствующую программу заложено 500 млн грн.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась