Тендер щодо добудови Дарницького мосту відбудеться у серпні - Шмигаль
Тендер на добудову підходів до Дарницького мосту у Києві відбудеться у середині серпня.
Як передає Regionews, про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр – міністр Денис Шмигаль.
Він нагадав, що наразі Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок та запевнив, що це питання в найближчій перспективі буде розв’язане.
"Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня", - зазначив очільник уряду.
Під час Кабміну було затверджено порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. На відповідну програму закладено 500 млн грн.
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