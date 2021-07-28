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28 липня 2021, 15:01 452

Тендер щодо добудови Дарницького мосту відбудеться у серпні - Шмигаль

28 липня 2021, 15:01 452
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Фото з відкритих джерел
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Тендер на добудову підходів до Дарницького мосту у Києві відбудеться у середині серпня.

Як передає Regionews, про це під час засідання Кабміну повідомив прем’єр – міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що наразі Дарницький міст функціонує частково, без відповідних транспортних розв’язок та запевнив, що це питання в найближчій перспективі буде розв’язане.

"Тендер на будівництво підходів до мостового переходу вже оголошено — торги відбудуться в середині серпня", - зазначив очільник уряду.

Під час Кабміну було затверджено порядок використання коштів, передбачених на добудову Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві. На відповідну програму закладено 500 млн грн.

Кабмін Київ тендер міст Програма

 
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