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28 мая 2021, 15:44 4

На столичной Оболони стартуют спортивные занятия для детей - депутат Трубицын

28 мая 2021, 15:44 4
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Бесплатные спортивные тренировки для детей будут проходить в парке "Наталка"
Бесплатные спортивные тренировки для детей будут проходить в парке "Наталка"
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Сейчас существует большая потребность в популяризации здорового образа жизни и поэтому нужно активно привлекать детей к спорту

Об этом заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу депутата.

Именно поэтому депутат решил всесторонне поддержать социальный спортивный проект для детей "Смотри, как я умею".

Итак, тренировки для детей на время летних каникул будут проходить в парке "Наталка". Спортивная программа рассчитана для школьников в возрасте от 7 до 12 лет, а тренировки будут происходить три раза в неделю: понедельник, среда, пятница.

"Под наблюдением профессионального тренера дети будут тренироваться на открытой спортплощадке и развивать выносливость, скорость, гибкость, координацию и силу. Старт занятий 31 мая в 17:00. Сбор участников у главного входа в парк "Наталка" на Оболони", - добавил Владислав Трубицын.

Подытоживая он также отметил, что от здорового развития молодого поколения зависит не только настоящее, но и будущее Киева и всей Украины.

Киев Оболонский район

 
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