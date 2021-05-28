На столичной Оболони стартуют спортивные занятия для детей - депутат Трубицын

Бесплатные спортивные тренировки для детей будут проходить в парке "Наталка"

Бесплатные спортивные тренировки для детей будут проходить в парке "Наталка"

Сейчас существует большая потребность в популяризации здорового образа жизни и поэтому нужно активно привлекать детей к спорту

Об этом заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу депутата.

Именно поэтому депутат решил всесторонне поддержать социальный спортивный проект для детей "Смотри, как я умею".

Итак, тренировки для детей на время летних каникул будут проходить в парке "Наталка". Спортивная программа рассчитана для школьников в возрасте от 7 до 12 лет, а тренировки будут происходить три раза в неделю: понедельник, среда, пятница.

"Под наблюдением профессионального тренера дети будут тренироваться на открытой спортплощадке и развивать выносливость, скорость, гибкость, координацию и силу. Старт занятий 31 мая в 17:00. Сбор участников у главного входа в парк "Наталка" на Оболони", - добавил Владислав Трубицын.

Подытоживая он также отметил, что от здорового развития молодого поколения зависит не только настоящее, но и будущее Киева и всей Украины.