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05 мая 2021, 19:43 938

В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Майдан Независимости" (Обновлено)

05 мая 2021, 19:43 938
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Почему именно ограничили вход на станцию, столичные власти не сообщают
Фото: из открытых источников
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Киевскую станцию ​​метро "Майдан Независимости" по техническим причинам закрыли на вход и выход.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews.

Станция ​​"Майдан Независимости" закрыта на вход и выход по техническим причинам. Пересадка работает", - рассказали в ведомстве.

В метрополитене добавили, что информацию о восстановлении нормального режима работы станции сообщат сразу после ее открытия.

Как сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE, якобы поступило анонимное сообщение о заминировании.

Правоохранители проводят предупредительные меры - уводят людей на безопасное расстояние. На месте работают взрывотехники и кинологи, а также следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что центральную столичную станцию метро открыли, подземка работает в обычном режиме. Однако в метрополитене так и не объяснили, почему пришлось временно закрыть станцию.

Напомним, 18 марта в Киеве "заминировали" семь станций метро.

Киев

 
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