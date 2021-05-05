У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Майдан Незалежності” (Оновлено)
Київську станцію метро “Майдан Незалежності” із технічних причин закрили на вхід та вихід.
Про це у Facebook повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен”, передає RegioNews.
Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює”, - розповіли у відомстві.
У метрополітені додали, що інформацію про відновлення нормального режиму роботи станції повідомлять одразу після її відкриття.
Як повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE, нібито надійшло анонімне повідомлення про замінування.
Правоохоронці проводять попереджувальні заходи - відводять людей на безпечну відстань. На місці працюють вибухотехніки і кінологи, а також слідчо-оперативна група”, - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що центральну столичну станцію метро відкрили, підземка працює у звичному режимі. Однак у метрополітені так і не пояснили, чому довелося тимчасово закрити станцію.
Нагадаємо, 18 березня у Києві "замінували" сім станцій метро.