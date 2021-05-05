У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Майдан Незалежності” (Оновлено)

Чому саме обмежили вхід на станцію, столична влада не повідомляє

Чому саме обмежили вхід на станцію, столична влада не повідомляє

Фото: із відкритих джерел

Київську станцію метро “Майдан Незалежності” із технічних причин закрили на вхід та вихід.

Про це у Facebook повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен”, передає RegioNews.

Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює”, - розповіли у відомстві.

У метрополітені додали, що інформацію про відновлення нормального режиму роботи станції повідомлять одразу після її відкриття.

Як повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE, нібито надійшло анонімне повідомлення про замінування.

Правоохоронці проводять попереджувальні заходи - відводять людей на безпечну відстань. На місці працюють вибухотехніки і кінологи, а також слідчо-оперативна група”, - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що центральну столичну станцію метро відкрили, підземка працює у звичному режимі. Однак у метрополітені так і не пояснили, чому довелося тимчасово закрити станцію.

Нагадаємо, 18 березня у Києві "замінували" сім станцій метро.