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05 травня 2021, 19:43 957

У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Майдан Незалежності” (Оновлено)

05 травня 2021, 19:43 957
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Фото: із відкритих джерел
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Київську станцію метро “Майдан Незалежності” із технічних причин закрили на вхід та вихід.

Про це у Facebook повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен”, передає RegioNews.

Станцію "Майдан Незалежності" зачинено на вхід та вихід з технічних причин. Пересадка працює”, - розповіли у відомстві.

У метрополітені додали, що інформацію про відновлення нормального режиму роботи станції повідомлять одразу після її відкриття.

Як повідомляє Telegram-канал Kyiv LIVE, нібито надійшло анонімне повідомлення про замінування.

Правоохоронці проводять попереджувальні заходи - відводять людей на безпечну відстань. На місці працюють вибухотехніки і кінологи, а також слідчо-оперативна група”, - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що центральну столичну станцію метро відкрили, підземка працює у звичному режимі. Однак у метрополітені так і не пояснили, чому довелося тимчасово закрити станцію.

Нагадаємо, 18 березня у Києві "замінували" сім станцій метро.

Київ

 
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