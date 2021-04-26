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26 апреля 2021, 18:00 68

В Киеве задержали мужчину, который зарабатывал на фиктивном браке иностранцев с украинками

26 апреля 2021, 18:00 68
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За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов
За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов
Фото из открытых источников
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В Киеве задержали мошенника, который фиктивно женил иностранцев на украинках для переправки их в Европу.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в столице.

Отмечается, мошенник действовал через налаженные связи с сотрудниками органов регистрации актов гражданского состояния. С их помощью мужчина организовал регистрацию фиктивных браков иностранцев с украинками с целью переправить "невест" в страны Европы. За свои услуги 27-летний мужчина брал 3,5 тысячи долларов. Девушки за статус "жены" получали до 1 тысячи долларов

В рамках уголовного дела проведено пять обысков в Киеве и области по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяты вещественные доказательства преступной деятельности мошенников. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с последующим трехлетним запретом занимать определенные должности.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему легализации иностранцев.

Украина криминал Киев криминальное дело мошенники

 
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