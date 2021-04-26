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26 квітня 2021, 18:00 22

У Києві затримали чоловіка, який заробляв на фіктивному одруженні іноземців з українками

26 квітня 2021, 18:00 22
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За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів
За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів
Фото з відкритих джерел
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У Києві затримали шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи.

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу головного управління Національної поліції у столиці.

Відзначається, шахрай діяв через налагоджені зв'язки із співробітниками органів реєстрації актів цивільного стану. З їх допомогою чоловік організував реєстрацію фіктивних шлюбів іноземців з українками з метою переправити "наречених" в країни Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів. Дівчата за статус "дружини" отримували до 1 тисячі доларів

В рамках кримінальної справи проведено п'ять обшуків в Києві і області за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучено речові докази злочинної діяльності шахраїв. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна з подальшим трирічною забороною займати певні посади.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему легалізації іноземців.

Україна кримінал Київ кримінальна справа шахраї

 
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