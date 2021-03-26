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26 марта 2021, 11:16 992

Следователи поймали чиновников, которые незаконно завладели госсредствами на 300 млн грн

26 марта 2021, 11:16 992
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители разоблачили схему незаконного завладения государственными средствами ГП "Энергорынок" путем реализации частным предприятием электроэнергии по завышенной стоимости на сумму более 300 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр МВД.

Должностные лица общества с ограниченной ответственностью предоставили к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, недостоверные сведения о вводе в эксплуатацию пускового комплекса солнечной электростанции. Хотя на то время работа комплекса не была запущена.

Так, на основании фиктивных документов частная компания получила разрешение на увеличение мощности солнечной электростанции и утвержденный "зеленый" тариф почти на год раньше фактического возведения станции.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы установлено, что ГП "Энергорынок" в течение четырех лет безосновательно платило частному предприятию средства за реализованную электрическую энергию", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

За незаконные сделки фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила "сетку” подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области.

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