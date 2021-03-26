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26 березня 2021, 11:16 1003

Слідчі спіймали посадовців, які незаконно заволоділи держкоштами на 300 млн грн

26 березня 2021, 11:16 1003
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці викрили схему з незаконного заволодіння державними коштами ДП "Енергоринок" шляхом реалізації приватним підприємством електроенергії за завищеною вартістю на суму понад 300 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю надали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, недостовірні відомості про введення в експлуатацію пускового комплексу сонячної електростанції. Хоча на той час робота комплексу не була запущена.

Так, на підставі фіктивних документів приватна компанія отримала дозвіл на збільшення потужності сонячної електростанції та затверджений "зелений" тариф майже на рік раніше від фактичного зведення станції.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи встановлено, що ДП "Енергоринок" протягом чотирьох років безпідставно сплачувало приватному підприємству кошти за реалізовану електричну енергію", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.

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