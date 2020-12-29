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29 декабря 2020, 11:14 1446

В Киеве разоблачили масштабную схему вымогательства денег с заемщиков "легких" кредитов

29 декабря 2020, 11:14 1446
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В столице провели 15 обысков
В столице провели 15 обысков
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли преступную схему по вымогательству денег у граждан, которые оформляли "легкие" кредиты через интернет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн микрокредитования неправомерно начисляет своим клиентам, которые не смогли своевременно погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита.

Это является нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%", - сообщили оперативники.

До "выбивания" этих искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании. А те взимали с заемщиков деньги, прибегая к давлению, угрозам физического насилия или уничтожения имущества. Эти угрозы могли распространяться не только непосредственно на клиента, но и на членов его семьи.

В целом было проведено 15 обысков в Киеве. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Виннице СБУ уличила в коррупции одного из руководителей ОГА.

обыски СБУ кредит коррупция интернет
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