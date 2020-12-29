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29 грудня 2020, 11:14 2763

У Києві викрили масштабну схему вимагання грошей з позичальників "легких" кредитів

29 грудня 2020, 11:14 2763
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В столиці провели 15 обшуків
Фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили й припинили злочинну схему з вимагання грошей у громадян, які оформляли "легкі" кредити через інтернет.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що одна з компаній-лідерів на ринку онлайн мікрокредитування неправомірно нараховує своїм клієнтам, які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту.

Це є порушенням чинного законодавства, адже такі нарахування не можуть перевищувати 50%", - повідомили оперативники.

До "вибивання" цих штучно створених боргів залучалися колекторські компанії. А ті стягували з позичальників гроші, вдаючись до тиску, погроз фізичного насильства чи знищення майна. Ці погрози могли поширюватися не лише безпосередньо на клієнта, а й на членів його родини.

Загалом було проведено 15 обшуків у Києві. Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА.

обшуки СБУ кредит корупція інтернет
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