Взрыв в многоэтажке Киева: секция дома на 40 квартир восстановлению не подлежит

Ее придется аккуратно демонтировать

Ее придется аккуратно демонтировать

Фото: ГСЧС

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что секция дома, в которой произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост Геращенко в Facebook.

"Сейчас несущий каркас держится только за счет специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты. Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры, непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой", - сообщил замглавы МВД.

Отмечается, что на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов, потерявших свои квартиры.

Это - 40 квартир взорвавшейся секции. Детали будут в официальном сообщениях пресс-службы КМУ", - добавил Геращенко.

Он напомнил, что остается неизвестной судьба мужчин 1976 и 1967 годов рождения.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что скорее всего, придется демонтировать здание. Поэтому пока не будут пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Потому что в любой момент может произойти обвал. Требуется время для тщательного обследования дома.

Напомним, в Дарницком районе столицы в воскресенье утром произошел взрыв в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой 1/5.