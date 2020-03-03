В Киеве начали изготавливать студенческие е-билеты

Киев постепенно переходит на единый способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Пассажиры, имеющие право льготного проезда пользуются несколькими видами билетов. Для пенсионеров уже действует карточка киевлянина, а для школьников в тестовом режиме заработали электронные ученические билеты, по которым проезд осуществляется бесплатно

Фото: КГГА

Киев постепенно переходит на единый способ оплаты проезда в городском общественном транспорте. Пассажиры, имеющие право льготного проезда пользуются несколькими видами билетов. Для пенсионеров уже действует карточка киевлянина, а для школьников в тестовом режиме заработали электронные ученические билеты, по которым проезд осуществляется бесплатно

Об этом говорится на информационном портале КГГА, пишет RegioNews. "Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров. Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточек. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронной билета. Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". КГГА призывает администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Ведь своевременное изготовление карточек зависит исключительно от учебных заведений. Напомним, с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Е-билет будет действовать в метро, ​​автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд можно будет осуществить с помощью QR-билета, в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне. А постоянные пользователи общественного транспорта могут приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Пополнение на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке.

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