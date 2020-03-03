В Киеве начали изготавливать студенческие е-билеты
Об этом говорится на информационном портале КГГА, пишет RegioNews.
"Право льготного проезда имеют и студенты. В условиях действия старой системы оплаты проезда, они заказывали студенческие проездные билеты, которые давали возможность получить скидку 50% на оплату проезда. И теперь мы начинаем переход на современную систему, когда карта с чипом будет служить одновременно удостоверением и е-билетом. Владелец такой карты сможет покупать поездки на студенческий электронный билет по льготной цене", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Для того, чтобы обеспечить студентов такими билетами, администрации вузов должны предоставить свои технические требования к будущим карточек. Коммунальное предприятие "ГИВЦ", которое занимается внедрением электронного билета, направило всем учебным заведениям письма с просьбой заказать студенческие билеты, интегрированные с системой электронной билета.
Пластиковые карты с необходимым функционалом одной из первых заказала администрация Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". КГГА призывает администрации учебных заведений организовать процесс заказа обновленных студенческих билетов. Ведь своевременное изготовление карточек зависит исключительно от учебных заведений.
Напомним, с 1 апреля общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Е-билет будет действовать в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Разовый проезд можно будет осуществить с помощью QR-билета, в бумажном или электронном виде, сгенерированном на смартфоне. А постоянные пользователи общественного транспорта могут приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. Пополнение на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 гривны на каждой поездке.
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука