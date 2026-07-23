Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила та затримала на Хмельниччині чергового ворожого агента, який збирав координати для нових ракетно-дронових атак ворога по західних областях України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Головними цілями коригувальника були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні бази українських військових. Співробітники СБУ викрили та затримали зловмисника "на гарячому", коли той здійснював дорозвідку біля одного зі стратегічних об'єктів.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий рецидивіст із наркозалежністю та кримінальним минулим. ФСБ залучила його до співпраці через Телеграм-канал із пошуку "легкого заробітку". Під прикриттям велопрогулянок агент об’їжджав потрібні території, знімав на смартфон периметри об'єктів і відправляв російському куратору відео з геолокаціями.

Під час обшуку у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала "на гарячому" агента РФ, який готував підрив авто військового у Миколаєві. Ворожим поплічником виявився мобілізований, який самовільно залишив військову частину. У поле зору російських спецслужбістів фігурант потрапив, коли почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.