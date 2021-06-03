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03 июня 2021, 11:59 197

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хмельницкую область: чем займется

03 июня 2021, 11:59 197
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский 3 июня прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Глава государства примет участие в заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины”, - сообщили в ОП.

Также планируется, что Зеленский ознакомится с ходом ремонтных работ на автодорогах, которые восстанавливают в рамках национальной программы "Большое строительство".

Кроме того, президент намерен посетить ряд социальных объектов, которые были отремонтированы в рамках этой программы.

Напомним, раньше Зеленский рассказал, что может стать настоящей угрозой для Украины.

Украина Хмельницкая область президент область визит

 
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