Зеленський прибув з робочим візитом на Хмельниччину: чим займеться
Президент Володимир Зеленський 3 червня прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України”, - поінформували в ОП.
Також планується, що Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах національної програми "Велике будівництво".
Крім того, президент має намір відвідати низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.
Нагадаємо, дещо раніше Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України.
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