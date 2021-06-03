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03 червня 2021, 11:59 197

Зеленський прибув з робочим візитом на Хмельниччину: чим займеться

03 червня 2021, 11:59 197
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський 3 червня прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Глава держави візьме участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України”, - поінформували в ОП.

Також планується, що Зеленський ознайомиться з перебігом ремонтних робіт на автодорогах, які відновлюють у межах національної програми "Велике будівництво".

Крім того, президент має намір відвідати низку соціальних об'єктів, які були відремонтовані в межах цієї програми.

Нагадаємо, дещо раніше Зеленський розповів, що може стати справжньою загрозою для України.

Україна Хмельницька область президент область візит

 
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