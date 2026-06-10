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10 червня 2026, 20:28

Обстріли Херсонщини: ворог атакував ремонтні бригади та цивільні квартали, є загиблі

10 червня 2026, 20:28
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Фото: gaz.kherson.ua
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Сьогодні, 10 червня, російська армія вкотре обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок артилерійських атак та ударів ворожих безпілотників загинув чоловік, ще п’ятеро цивільних осіб, серед яких неповнолітня дитина, дістали травми

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, впродовж 10 червня 2026 року армія РФ обстрілювала населені пункти Херсонщини артилерією та дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула та п’ять, серед яких 10-річна дитина, отримали поранення.

У Херсоні та Великій Олександрівці від російських БпЛА постраждало двоє людей.

Та ще троє цивільних, зокрема десятирічна дівчинка, отримали травми від наслідків артилерійського обстрілу обласного центру.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, службовий автотранспорт.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 червня, російські окупанти вкотре цілеспрямовано атакували цивільних працівників у Херсоні. Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт від удару ворожого дрона загинув енергетик.

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