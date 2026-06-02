Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами: 10 поранених, серед них — дитина

Фото: ZUMAPRESS

За даними слідства, впродовж 02 червня військові РФ атакували Херсонщину за допомогою ствольної та реактивної артилерії, різного типу БпЛА

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Було зафіксовано, що від наслідків російської агресії 10 людей дістали травм. Серед постраждалих є неповнолітня дівчина.

Так, від артилерійських обстрілів Херсона та Білозерки, які відбулись вночі та вдень, поранено трьох цивільних.

Ще сім людей, серед яких 16-річна дитина, отримали травми у Херсоні та селі Високе через ворожі атаки за допомогою дронів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, службовий та приватний автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 02 червня 2026 року близько 03:15 військові РФ здійснили атаку безпілотним літальним апаратом по житловому будинку у місті Херсон.