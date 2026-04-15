На Херсонщине из-за вражеских ударов один человек погиб, 13 – ранены
За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 39 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 3 многоэтажки и 12 частных домов.
Также оккупанты повредили магазин, админздание, газопровод, хозяйственное помещение, частный гараж и автомобили.
Из-за российских ударов один человек погиб, еще 13 – получили ранения.
Напомним, утром 14 апреля враг ударил ударным дроном типа "Молния" по больнице в центральном районе Херсона. Пострадали четверо работников медучреждения.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
На Закарпатье не пустили за границу отца троих детей: он пошел в суд
15 апреля 2026, 10:30В Чернигове осудили мужчину за изнасилование 15-летней девочки
15 апреля 2026, 10:06В Киеве обнаружили боевую часть российской ракеты "Искандер"
15 апреля 2026, 09:55Стрельба и похищение на Закарпатье: полиция показала видео задержания нападающего
15 апреля 2026, 09:52В Донецкой области мужчина металлической лопаткой убил сестру и ее семью: дело передали в суд
15 апреля 2026, 09:43ПВО уничтожила 41 дрон над Черкасщиной: есть пострадавшие
15 апреля 2026, 09:29Россияне ударили ФАБ-1500 по центру Славянска: разрушен исторический памятник
15 апреля 2026, 09:27Ракетный удар по Днепру 14 апреля: 13 пострадавших – в реанимации
15 апреля 2026, 08:54На Хмельнитчине 15-летняя девушка оказалась в реанимации из-за самолечения
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
