15 апреля 2026, 09:43

В Донецкой области мужчина металлической лопаткой убил сестру и ее семью: дело передали в суд

Фото: прокуратура
Прокуратура передала в суд дело в отношении жителя Белозерского, обвиняемого в убийстве трех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Боково. 63-летний мужчина приехал к сестре, которая жила с мужем и его мамой. При употреблении алкоголя между мужчиной и хозяином дома возник конфликт. Мужчина уехал домой, но впоследствии вернулся, чтобы продолжить спор. Получив удар кулаком от зятя, злоумышленник в ответ ударил обидчика металлической лопаткой для угля по голове. Сестра вышла на шум и тоже получила удар по голове.

В летней кухне он избил палкой прикованной к постели мать потерпевшего, а, вернувшись в дом, нанес не менее 12 ударов совком 56-летней сестре. Кроме того, ударил еще 18 раз тем же орудием зятя, когда тот шел на помощь раненой матери. Будучи уверенным, что лишил жизни всех трех членов семьи, нападавший сбежал домой.

Об убийстве стало известно на следующий день, когда погибших нашла соседка.

По выводам судмедэкспертизы, смерть супругов наступила в результате получения открытых черепно-мозговых травм. 88-летнюю пенсионерку с тяжелой проникающей травмой головы доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако через 11 дней она скончалась.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Житомирской области мужчину отправили в психиатрическое учреждение, который убил жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух кошек.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
