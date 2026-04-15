Прокуратура передала в суд дело в отношении жителя Белозерского, обвиняемого в убийстве трех человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Боково. 63-летний мужчина приехал к сестре, которая жила с мужем и его мамой. При употреблении алкоголя между мужчиной и хозяином дома возник конфликт. Мужчина уехал домой, но впоследствии вернулся, чтобы продолжить спор. Получив удар кулаком от зятя, злоумышленник в ответ ударил обидчика металлической лопаткой для угля по голове. Сестра вышла на шум и тоже получила удар по голове.

В летней кухне он избил палкой прикованной к постели мать потерпевшего, а, вернувшись в дом, нанес не менее 12 ударов совком 56-летней сестре. Кроме того, ударил еще 18 раз тем же орудием зятя, когда тот шел на помощь раненой матери. Будучи уверенным, что лишил жизни всех трех членов семьи, нападавший сбежал домой.

Об убийстве стало известно на следующий день, когда погибших нашла соседка.

По выводам судмедэкспертизы, смерть супругов наступила в результате получения открытых черепно-мозговых травм. 88-летнюю пенсионерку с тяжелой проникающей травмой головы доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако через 11 дней она скончалась.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

