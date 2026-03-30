Трагедия произошла в поселке Белозерка Херсонского района. Местный житель сам позвонил в полицию и признался, что убил свою жену

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам 58-летнего мужчины, во время ссоры он на эмоциях выстрелил в женщину из ружья. После этого он обратился к соседям с просьбой помочь вызвать полицию. Когда соседи вошли с ним в дом, они увидели тело погибшей и оружие на полу кухни.

Правоохранители обнаружили на теле женщины огнестрельное ранение в районе ключицы. С места происшествия изъяли гладкоствольное ружье 16-го калибра и гильзу. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.

Мужчину задержали. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области задержали мужчину, который жестоко убил любимую. Злоумышленник деревянным топорищем нанес 27-летней женщине многочисленные удары по голове и телу.